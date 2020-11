> Im Vergleich zu Mannheim und Stuttgart steht Heidelberg bei den Übernachtungszahlen noch relativ gut da. Besonders in der Landeshauptstadt, wo der Anteil der geschäftlichen Übernachtungen noch höher ist als in der Metropolregion Rhein-Neckar, ist der Rückgang viel stärker.

> Die Septemberzahlen sind die aktuellsten, die das Statistische Landesamt ausgewertet hat. Für diesen Monat kommt Heidelberg auf 114.585 Übernachtungen, das macht im Vergleich zum September 2019 ein Minus von 28,81 Prozent. Mannheim kommt auf 91.990 Hotelgäste (- 39,69 %), Stuttgart auf 177.777 (- 50,62 %).

> Betrachtet man die Zahlen von Januar bis September sind die Unterschiede bei den Rückgängen nicht mehr ganz so gravierend. Heidelberg kommt auf 668.241 Übernachtungen (- 46,02 %), Mannheim auf 634.326 (- 46,8 %), Stuttgart auf 1.375.677 (- 54,4 %). Dies liegt auch an dem hohen Anteil der ausländischen Gäste in Heidelberg (minus 140.281). hob