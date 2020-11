> Was bedeutet die Abkürzung ME/CFS? Myalgische Enzephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome oder auch Chronisches Fatigue-Syndrom genannt.

> Was ist das? Eine chronische Multisystemerkrankung, die das Nerven- und Immunsystem sowie den Energiestoffwechsel betrifft und bis zur kompletten Pflegebedürftigkeit führen kann. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte ME/CFS bereits 1969 als neurologische Erkrankung ein. Unter anderem lösen virale Infektionen im Zusammenspiel mit anderen Faktoren wie genetische Disposition und Stress das Syndrom aus.

> Welche Symptome ruft die Erkrankung hervor? Ein Leitsymptom ist die andauernde geistige und körperliche Erschöpfung schon nach geringer Anstrengung, auch unter Post Exertional Neuroimmune Exhaustion (PENE) bekannt. Weitere Symptome sind starke Kopf- und Muskelschmerzen, Lymphknotenschwellung und neurologische Störungen.

> Wie viele sind an ME/CFS erkrankt? Schätzungen gehen von weltweit etwa 17 Millionen Erkrankten aus. In Deutschland sind circa 300.000, davon 40.000 Kinder und Jugendliche, betroffen.

> Wie ist der aktuelle Stand zur Forschung in Europa? In der klinischen Diagnostik gibt es für ME/CFS bislang keinen spezifischen Test. Das Europäische Parlament verabschiedete im Sommer die erste Resolution zu ME/CFS für mehr biomedizinische Forschung der Erkrankung. Vorausgegangen war eine erfolgreiche EU-Petition. Sie richtet ihre Forderungen sowohl an die Europäische Kommission als auch an die EU-Mitgliedsstaaten. Begleitet wird die Resolution von einem offenen Brief von über 100 Wissenschaftlern und den vier Patientenorganisationen von ME/CFS.

> Wie ist der Forschungsstand in Deutschland? Auf ME/CFS angepasste Therapien und Behandlungsmöglichkeiten gibt es keine. Das Fatigue-Zentrum der Charité Universitätsmedizin Berlin und die Uniklinik in München sind die einzigen Fatigue-Einrichtungen in Deutschland. Sie helfen Patienten und Ärzten bei der Diagnostik und Therapie und versuchen, die Ursachen zu erforschen. CFS ist als eigenständige und komplexe Erkrankung von einer Ermüdung als Begleitsymptom abzugrenzen. jasch