Tragischer Held

Vom umjubelten Mann, der mit seinem Kopfball den Torreigen eröffnete, wurde er zum tragischen Helden. Ermin Bicakcic krümmte sich gerade am Boden, als Münchens Joshua Kimmich mit seinem Anschlusstreffer eine vermeintliche bayrische Aufholjagd einläutete. Die gab es dann doch nicht, was "Eisen Ermin" nicht getröstet haben dürfte. Denn der Innenverteidiger wird wohl länger ausfallen. Der 30 Jahre alte Bosnier musste kurz vor der Pause mit einer Knieverletzung vom Platz. "Das ist ein Riesen-Wermutstropfen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß. "Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass es eine schlimmere Verletzung ist." Eine genaue Diagnose gab es am Sonntagabend noch nicht. Bicakcic hatte sich wie so oft schon wieder in die Startformation gekämpft und ließ damit Gerüchten um einen Wechsel zum 1. FC Köln keinen Platz. Für "Hoffe" bitter: Mit Kapitän Benjamin Hübner fehlt derzeit ein weiterer Innenverteidiger. (awi)