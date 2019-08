Hintergrund

Beim Bürgerforum zum B 27-Anschluss gab es auch aktuelle Informationen zu den Baukosten. Laut OB Hertwig steigen die ursprünglichen Gesamtbaukosten von 38 Millionen Euro in der Fortschreibung auf knapp 42 Millionen Euro. "Hier macht sich die derzeitige Hochkonjunktur im Bauwesen bemerkbar." Der städtische Anteil erhöht sich von 21 auf 22,6 Millionen Euro. Der Bund beteiligt sich mit einem Anteil von rund 60 Prozent an den projektbezogenen Baukosten. Dazu gehört auch die Verlagerung der Baumschule Schimmele, die im Baufenster des Anschlusses liegt. Ein Gutachter hat jetzt festgestellt, dass der Betrieb nur bei einer Vollverlagerung weiterhin gute und qualitativ wertvolle Arbeit leisten kann. Das bedeutet, dass sich der Bund auch hier zu rund 60 Prozent an den Verlagerungskosten beteiligt. Der Kostenanteil der Stadt an der Verlagerung, die bislang auf etwa sieben Millionen Euro geschätzt wurde, reduziert sich dadurch entsprechend. (rnz)