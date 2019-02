Party zur Schließung

Mit der "Ziehung des Stöpsels" will sich das Solebad am 31. März von seinen Gästen verabschieden. Für fünf Euro erhalten die Besucher an diesem Tag neben dem Eintritt inklusive Gymnastikprogramm entweder Kaffee und Kuchen oder ein Saiten- oder Weißwurstfrühstück sowie ein Gläschen Sekt. (rnz)