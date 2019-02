Das Familienunternehmen "Schmitt und Hahn" ist in der Metropolregion Rhein-Neckar verankert und blickt bereits auf eine über 175-jährige Tradition zurück. Es betreibt über 70 Bahnhofs-, Innenstadt- und Flughafenbuchhandlungen sowie den Presse-Großhandel PGSW in Südwestdeutschland. ",Schmitt und Hahn’ baut die Präsenz in Innenstädten mit der S+K Rhein-Neckar Buchhandels GmbH weiter aus", freut sich Geschäftsführer und Gesellschafter Andreas Klingel. "Neben Mannheim, Sinsheim und Neckargemünd betreibt die "Schmitt-und-Hahn"-Gruppe in langjähriger Tradition weitere Innenstadtbuchhandlungen in Heidelberg und Gera und wird auch zukünftig expandieren", ergänzt Firmenchef Karl-Hans Schmitt. (cm)