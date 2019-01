Hintergrund

Das Technische Hilfswerk ist als Bundesanstalt organisiert und direkt dem Innenministerium unterstellt. Allerdings ist nur ein Prozent der Mitarbeiter hauptamtlich für die Behörde tätig, 99 Prozent der THW-Angehörigen arbeiten ehrenamtlich in bundesweit 668 Ortsverbänden. Das THW in Heidelberg wurde 1952 gegründet. Die Geschäftsstelle war zunächst in der Bergheimer Straße untergebracht, das Gerätelager in der Pestalozzi-Schule. 1976 wurde die neue Unterkunft im Wieblinger Taubenfeld bezogen. In Heidelberg sind ein Technischer Zug mit zwei Bergungsgruppen sowie die Fachgruppen Ortung, Wassergefahren und Führung und Kommunikation stationiert. Im Ortsverband engagieren sich insgesamt 178 Helfer, rund 40 davon bilden einen harten Kern bei Einsätzen. Im Jahr 2018 sind 25 neue Helfer hinzugekommen. Im vergangenen Jahr leisteten die Ehrenamtlichen über 23.000 Dienststunden: 5824 Stunden entfallen auf die Ausbildung, 3294 auf die 26 Einsätze. (tt)