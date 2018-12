Die konventionelle Videoüberwachung von Mannheimer Hauptbahnhof, Paradeplatz, Breiter Straße und Altem Messplatz in der Neckarstadt läuft bereits seit 16. November. Am gestrigen Montag ging die intelligente Videoüberwachung am Hauptbahnhof an den Start. Noch in diesem Jahr soll sie auch am Paradeplatz in Betrieb gehen. Die Breite Straße folgt im ersten Halbjahr 2019. Am Alten Messplatz ist der Start im Jahr 2020 geplant. Die Stadt Mannheim investiert 900.000 Euro in das System. Das Land beteiligt sich mit weiteren 700.000 Euro. Konventionelle und intelligente Videoüberwachung sollen parallel laufen. Ein weiterer möglicher Standort ist der Eingang zu den Planken am Wasserturm. Durch die Bauarbeiten der Plankensanierung haben die Straftaten in diesem Bereich jedoch stark abgenommen, so dass eine Videoüberwachung dort keine rechtliche Grundlage hat. Deshalb wird die Situation am Plankenkopf in einem Jahr noch einmal neu untersucht. (oka)