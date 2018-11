Der Kindergarten "Kinderschachtel": Rund vier Millionen Euro investiert die Stadt in den zweistöckigen Neubau. Vor einem Jahr begann der Abriss des ehemaligen Zuhauses. Im Frühjahr 2019 sollen die Innenräume gestaltet werden, für September ist die Einweihung geplant. An der rechtzeitigen Fertigstellung hängt ein Landeszuschuss in Höhe von 900.000 Euro. Neben einem Turnraum soll der bewegungsfreundliche Kindergarten für fünf Gruppen auch in puncto Ganztagsbetreuung modernisiert werden. Wie zuvor soll die neue Einrichtung 100 Kinder beherbergen. mpt