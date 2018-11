Stimmen aus Sinsheim

Julian Nagelsmann (TSG-Trainer): "Natürlich hätte ich lieber 2:2 gespielt als 2:3. Es wäre Bullshit, wenn ich sagen würde, ich habe lieber verloren. Es ist aber ein völliger Trugschluss zu sagen, ich sichere das 2:2 und und stelle mich mit zehn Mann hinten rein."

Paulo Fonseca (Trainer Schachtar Donezk): "Es war ein großartiges Spektakel. Und das ist es doch, was die Zuschauer sehen wollen."

Kevin Vogt (TSG-Kapitän): "Es ist sehr bitter, dass wir diesen dritten Gegentreffer fressen. Da können wir uns ein bisschen cleverer anstellen. Trotzdem Kompliment an die Mannschaft."

Pavel Kaderabek (TSG-Verteidiger): "Wir haben keines der fünf Spiele gewonnen. Das ist einfach schlecht! Sicher wäre es vielleicht cleverer gewesen, auf ein Unentschieden zu gehen."

Steven Zuber (1899-Torschütze zum 2:2): "Die Champions League ist mit der Europa League nicht vergleichbar. Unsere schwachen Phasen haben die anderen Gegner eiskalt ausgenutzt."

Nico Schulz (TSG-Powertyp): "Ich ärgere mich, weil ich das leere Tor nicht treffe. Im Endeffekt haben wir uns für den hohen Aufwand nicht belohnt - mal wieder. Ist leider so!"

Ermin Bicakcic (TSG-Innenverteidiger beim Hinausgehen): "Was soll ich denn erzählen? Fucking Spiel."

Christoph Nestor (TSG-Fan aus Dossenheim, Dauerkarte im S-Block seit 2008): "In der Nacht gemischte Gefühle über das mitreißende Spiel und die blöden Gegentore, morgens Genugtuung über das neue hohe Leistungsniveau unserer Mannschaft. Was die drei Ausbildungsjahre von Julian Nagelsmann an Engagement, Spielsystemen, Konzentrationsfähigkeit und Spielwitz geschaffen haben, wird bleiben. Die Champions-League-Heimspiele waren jenseits der Ergebnisse drei Leckerbissen, auch das Spiel in Lyon. Wir würden aber auch mal eine Saison ohne Europa von Heidelberg nach Sinsheim pilgern ... Warum fußballaffine Kurpfälzer(innen) immer noch nicht für 17 ausverkaufte Spiele sorgen, ist mir ein Rätsel. Alla hopp!" (jog/awi)