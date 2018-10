Hintergrund

Während er sein Hauptwerk, den Blutalter, anfertigte, lebte Zacharias Juncker der Ältere (1578-1665) mit seiner Familie in der Hauptstraße 21 in Walldürn. Achim Ullrich möchte dem berühmten Bildhauer ein kulturelles Andenken in dessen ehemaligem Wohnhaus schaffen und einen medialen Ausstellungsraum einrichten, der von der Öffentlichkeit besichtigt werden kann. Das Projekt "Die zweite Heimkehr des Zacharias Juncker" wird vom Leader-Förderprogramm bezuschusst. (rnz)