Das sind die Projekte von "Neckargemünd im Aufbruch"

> Kita-Neubau: Als Reaktion auf das Scheitern der neuen Kindertagesstätte im Gewerbepark an der B 45 habe man ein Kita-Projekt "aus dem Boden gestampft", sagt Thomas Ax. Dafür hat er Ingo Schaar von der Firma "Skanhus" aus Birkenau im Odenwald ins Boot geholt, der seit 25 Jahren "ökologische Holzhäuser" baut und auch schon mehrere Kindergärten realisiert hat, wie er sagt. Der etwa eine Million Euro teure Neubau soll in der Peter-Schnellbach-Straße 33 beim früheren Büdel-Ebert-Heim am Waldrand entstehen. Die Kita soll Platz für vier Gruppen für unter und über Dreijährige bieten - was das aktuelle Defizit an Betreuungsplätzen in der Stadt beseitigen würde. "Der Bauantrag wird derzeit vorbereitet", berichtet Thomas Ax, der die Einrichtung für mindestens zehn Jahre an einen privaten oder kirchlichen Betreiber verpachten möchte.

> Sanierung und Erweiterung des "Schwanen": Für seine Pläne mit dem früheren traditionsreichen Hotel-Restaurant "Zum Schwanen" in der Uferstraße in Kleingemünd hat sich Thomas Ax Unterstützung von Thomas Schlachter von "Haus Concept" aus Eberbach geholt. Mit dem 1,8-Millionen-Euro-Projekt hat sich bereits der Bauausschuss der Stadt befasst - und die Bauvoranfrage abgelehnt. Der vierstöckige Erweiterungsbau war dem Gremium zu massiv und passe nicht ins Stadtbild. Ein Hotelbetrieb war dennoch erwünscht. "Ohne das vierte Geschoss ist das Vorhaben aber unwirtschaftlich", gibt Ax zu bedenken. Vorgesehen ist eine Kombination aus Brauhaus, Hotel, Konferenzräumen und etwa 20 Ferienwohnungen. Nun muss das Landratsamt entscheiden.

> Erweiterung des Familientherapeutischen Zentrums (FaTZ): In der Hermann-Walker-Straße der Neckargemünder Weststadt kümmert sich ein Team aus Ärzten, Therapeuten, Pflegern und pädagogischen Mitarbeitern seit fünf Jahren um Kinder oder Eltern, von denen ein Teil oder beide Teile psychisch erkrankt sind. Leiterin und Eigentümerin ist Dr. Rieke Oelkers-Ax. Die Tagesklinik soll um einen Anbau erweitert werden. Kostenpunkt: knapp 300.000 Euro.

> Kaffeehaus am Marktplatz: Thomas Ax würde gerne ein Kaffeehaus mit bis zu 120 Plätzen in der Altstadt am Marktplatz einrichten - im aktuell als Modehaus genutzten Anwesen. Mit sieben Tischen könnte der Marktplatz belebt werden. Ax scheint aber nur einer von mehreren Interessenten zu sein. Nach eigenen Worten steht er in Verhandlungen mit Eigentümer Dieter Leist. "Es ist bekannt, dass ich einen Nachfolger suche", sagt Leist auf Anfrage. Er sei jedoch bemüht, dass es auch künftig ein Modegeschäft gibt. cm