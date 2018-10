Hintergrund

Die Ärztin Thea Grieger startete 1948 die Eheberatung in Mannheim. Nach Feierabend nahm sie sich ehrenamtlich den Nöten von Paaren an, die der Zweite Weltkrieg entfremdet hatte. Heute ist die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle eine von 18 Fachstellen der Erzdiözese Freiburg. In Mannheim werden jährlich etwa 1000 Klienten betreut. Finanziert wird die EFL über Zuschüsse des Erzbischöflichen Ordinariats in Freiburg und aus Haushaltsmitteln der katholischen Gesamtkirchengemeinde Mannheim. Die Kostenbeteiligung der Klienten beträgt zwei Prozent des Nettoeinkommens pro Beratungsstunde. Eine Kontaktaufnahme ist telefonisch unter der Rufnummer 0621/15 53 33, per E-Mail an info@eheberatung-mannheim.de sowie unter www.eheberatung-mannheim.de möglich. hwz