HINTERGRUND

Grease, die etwas komplizierte High-School-Romanze zwischen Sandy und Danny, war in den 70ern eines der erfolgreichsten Musicals am Broadway. 1978 wurde die Geschichte mit John Travolta und Olivia Newton-John in den Hauptrollen fürs Kino umgesetzt. Der Soundtrack war in vielen Ländern ein Nummer-1-Album; darauf die Duette von Travolta/Newton-John "You’re The One That I Want" und "Summer Nights". "Grease" kostete nur 6 Millionen Dollar, spielte in den Kinos aber über 380 Millionen ein.