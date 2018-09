HINTERGRUND

■ Name: Bertolt Brecht (geboren als Eugen Berthold Friedrich Brecht)

■ Geboren am 10. Februar 1898 in Augsburg; gestorben am 14. August 1956 in Ost-Berlin.

■ Frühes Talent: Brecht begann schon in der Kindheit zu dichten. Als Fünfzehnjähriger gab er eine Schülerzeitung ("Die Ernte") heraus, schrieb dafür Gedichte, Prosa und ein einaktiges Drama.

■ Studium: Formal studierte Brecht Medizin und Philosophie in München, besuchte aber Vorlesungen zur Gegenwartsliteratur.

■ Theater: Brecht gilt als Begründer des "Epischen Theaters", wollte ein analytisches Theater, das den Zuschauer eher zum distanzierten Nachdenken und Hinterfragen anregt als zum Mitfühlen. Zu diesem Zweck "verfremdete" und desillusionierte er das Spiel absichtlich.

■ Politisches Engagement: Ab Mitte der 20er Jahre überzeugter Kommunisten. Er wurde von den Nazis verfolgt, seine Bücher verbrannt. 1933 floh Brecht ins Exil nach Paris und in die USA.

■ Werke: Über 50 Theaterstücke. Baal (1922), Die Dreigroschenoper (1928), Leben des Galilei (1938/39), Mutter Courage und ihre Kinder (1939). lex