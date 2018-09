Hintergrund

■ Klamottentauschpartys nahmen ihre Anfänge in London und New York. Sie waren zunächst weniger hip, sondern aus der Not geboren. 2008 wurden in Zeiten der Finanzkrise sogenannte Swap Partys (Englisch für tauschen) ins Leben gerufen: Kleidertauschbörsen in Lagerhallen oder Privaträumen, um sich neu einkleiden zu können, ohne die Geldbörse anzutasten. Meist werden bei den Tausch-Events auch kleine Snacks und Getränke kredenzt. Eine Checkliste und weitere Informationen unter anderem auf www.kleidertausch.de.