> Alpakas gehören zur Familie der Kamele und stammen ursprünglich aus den südamerikanischen Anden. In Peru leben etwa 3,5 Millionen Tiere in Herden, was etwa 80 Prozent des weltweiten Bestands ausmacht. Aber auch in Bolivien und Chile kommen größere Bestände vor. Alpakas werden vorwiegend wegen ihrer begehrten Wolle gezüchtet, die allerdings hierzulande nicht allzu bekannt ist. In Europa werden die Tiere meist wegen ihres ruhigen und friedlichen Charakters gehalten und in der tiergestützten Therapie eingesetzt. Alpakas sind etwas kleiner als Lamas und wiegen zwischen 55 und 65 Kilogramm. Die Farbe ihres Fells reicht von Weiß über Beige bis zu Braun- und Rottönen und Grauabstufungen. Es gibt auch ganz schwarze und mehrfarbige Tiere. Alpakas werden zwischen 20 und 25 Jahre alt. Als Pflanzenfresser ernähren sie sich fast ausschließlich von Gräsern. Alpakas werden in der Regel einmal im Jahr geschoren, meist im Frühjahr. Die Tiere können das ganze Jahr über Nachwuchs bekommen. Nach einer Tragzeit von etwa elf Monaten kommt meist ein einzelnes Jungtier zur Welt. cm