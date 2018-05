Das sagten die Stadträte zur Kriminalstatistik

"Wir können uns in Neckargemünd auf die Polizei verlassen", fasste Bürgermeister Frank Volk die Kriminalstatistik zusammen, die Johannes Kolmer als Leiter des Polizeireviers Neckargemünd letztmals vor seinem Ruhestand im Gemeinderat präsentierte (siehe Artikel links). "Die erfolgreiche Zusammenarbeit endet zu unserem Bedauern." Die tolle Leistung mit einer hohen Aufklärungsrate könne nicht genug gewürdigt werden, so Volk. Ärgerlich seien die vielen Unfallfluchten, zu denen es vor allem auf den Parkplätzen der Einkaufsmärkte komme. Überhaupt würden die Rettungsorganisationen in der Stadt gut zusammenarbeiten, meinte Volk. Dazu diene auch der regelmäßige "Blaulichtstammtisch". "Es ist ein Miteinander und kein Gegeneinander", so der Rathauschef. Das meinten die Stadträte:

> Jürgen Rehberger (Freie Wähler) sprach angesichts der niedrigen Kriminalität von einer "Insel der Glückseligen". Bei dem riesigen Gebiet des Polizeireviers mit einer Rund-um-die-Uhr-Besetzung im Drei-Schicht-Betrieb sei dies nicht selbstverständlich. "Ich hoffe, dass die gute Ausstattung des Reviers nicht dem Streichorchester in Baden-Württemberg zum Opfer fällt", so Rehberger. Man höre ja immer wieder, dass gespart werden müsse - sogar beim Benzin für die Streifenwagen. "Die guten Zahlen sind der Präsenz vor Ort geschuldet", machte Rehberger deutlich.

> Christian Rupp (CDU) lobte die gute Arbeit der Polizei vor Ort: "Wir sind froh und stolz, dass es so gut läuft." Positiv sei auch, dass die gesamte Belegschaft aus der Region komme und sich auskenne.

> Hermino Katzenstein (Grüne) fasste die "hervorragenden Zahlen" so zusammen: "In Neckargemünd lebt man nicht nur schön, sondern auch sicher." Als Landtagsabgeordneter wies er darauf hin, dass die Polizei im Land wieder aufgestockt werde und derzeit zusätzliche Kräfte ausgebildet werden. Bis diese aber zum Einsatz kommen, dauere es drei Jahre.

> Joachim Bergsträsser (SPD) wünschte dem scheidenden örtlichen Polizeichef viel Zeit und riet ihm, mehr zu schlafen und intensiver Zeitung zu lesen.

> Steffen Wachert (Freie Wähler) wollte wissen, warum Opfer oder Zeugen nicht erfahren, wie ein Ermittlungsverfahren ausgeht. Die Opfer würden oft außen vor bleiben, beklagte auch Kolmer. Erst in den vergangenen Jahren habe sich dies geändert. Bei Einbrüchen würden Opfer kontaktiert, bei anderen Straftaten allerdings nicht. "Der richtige Weg ist aber eingeschlagen", so Kolmer. Wachert fragte außerdem, warum es keinen Tag der offenen Tür mehr beim Polizeirevier gebe. Die Veranstaltung sei seit der Fusion zum Polizeipräsidium Mannheim eingeschlafen, meinte Kolmer. Nicht mehr erlaubt seien die Selbstbehauptungstrainings, die früher angeboten wurden. "Das wird massiv zurückgefahren", so Kolmer. Für Kindergartengruppen und Schulklassen öffne man zwar gerne die Türen, aber größere Veranstaltungen seien "nicht mehr drin". Bürgermeister Volk lobte aber, dass in der Einbruchsprävention viel getan werde. Der Info-Laster sei schon mehrmals da gewesen und viele Bürger hätten sich erkundigt, wie sie ihr Zuhause sicherer machen können. Außerdem würden Spezialisten der Polizei zu einer Beratung auch nach Hause kommen.

> Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) fragte nach der Anzahl der Polizeibeamten in Neckargemünd. Kolmer erklärte, dass für die Rund-um-die-Uhr-Besetzung fünf Gruppen mit je mindestens sechs Beamten benötigt werden, die in einem bestimmten Schichtrhythmus arbeiten. "Wir sind nicht auf Rosen gebettet, aber können den Service aufrecht erhalten", so Kolmer. Bis das neu ausgebildete Personal auf den Revieren ankomme, dauere es. (cm)