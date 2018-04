Kontroverse Diskussion um Neubau

(ke) Nach den umfangreichen Ausführungen von Bürgermeister Eric Grabenbauer in der Gemeinderatssitzung zum Neubau eines Gebäudes für Schule und Kindergarten hatte eine Sprecherin für die Elternbeiräte der Panoramaschule sowie des katholischen und kommunalen Kindergärten das Wort. Sie sprach ihre Bedenken in Bezug auf die finanzielle Belastung aus, die durch das Bauvorhaben auf die Eltern in Form eventuell steigender Gebühren der Kinderbetreuung zukommen könnten - und auch auf alle Gemeindemitglieder.

Falls die Gebühren einer schulischen Kernzeitbetreuung für Eltern zu kostspielig werden würden, könnte der Ruf nach einer (kostenfreien) Ganztagsschule laut werden, obwohl Kollegium und Eltern das derzeitige Konzept als optimal empfinden. Ob die Beschlussfassung vertagt werden könnte, um noch Änderungen in der Planung vorzunehmen und Alternativen zu erkunden, wurde gefragt. Dazu erklärte die Sprecherin die Bereitschaft, "sich auszutauschen".

Bürgermeister Grabenbauer sah allerdings "keinen Grund zu vertagen", weil dies "vergeudete Zeit" wäre. Der Gemeinderat sei "gut informiert". Ganz eindeutig hielt er fest: "Wir brauchen eine Planung." Auch in der Folgezeit könne "eingespart und kleiner geplant werden", fügte er beruhigend hinzu. In der Tat seien die finanziellen Mittel "die zentrale Frage", gestand er zu und sprach dabei von einer "Zwangslage". Einschränkend musste er feststellen, dass nur Investitionsmaßnahmen für die Schule bezuschusst würden, nicht aber für sonstige Räume. Für diese könnten eventuell andere Fördermittel in Anspruch genommen werden, wobei er den "Ausgleichsstock" anführte. Die endgültige Umsetzung der Planung liege "in den Händen des Gemeinderats". Der Rathauschef verwies auf die in den letzten beiden Jahren stark gestiegenen Baupreise und gestand: "Wir wissen nicht, was auf uns zukommt."

Markus Bühler (Grüne) freute sich über die Beteiligung der Bürger an der Umsetzung der anstehenden notwendigen Maßnahmen und sprach von einem "Denkmodell". Es gelte, "zukunftsträchtig und nachhaltig zu planen". Der Standortvorschlag sei richtig. "Wir sind verpflichtet, dort Räume zu schaffen", war er überzeugt.

Gernot Echner (FWV) sah in den geplanten Maßnahmen eine "tolle Sache". Allerdings seien "viele Unwägbarkeiten vorhanden". Der damit einhergehende deutliche Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung auf über tausend Euro, unter Einbeziehung des Wasserwerks sogar auf rund fünfzehnhundert Euro, sei "ein schrecklich hoher Betrag". Dazu Bürgermeister Grabenbauer: "Die beiden Beträge darf man eigentlich nicht miteinander verbinden." Echner bekundete "Bauchschmerzen" bei der Frage der Finanzierung und hielt höhere Gebühren für "fast unumgänglich".

Er hielt die Ausweisung eines weiteren Baugebiets für eine Möglichkeit, die finanzielle Situation zu entspannen. Die dringend notwendige Sanierung der maroden Silcherstraße "schieben wir seit Jahren vor uns her", sagte er mit erkennbarer Frustration, verbunden gar mit Resignation. Falls ein neues Baugebiet ausgewiesen werden sollte, so sollten dort nur "Mehrfamilienhäuser" erstellt werden, forderte Ulrich Buck (SPD).

Jürgen Berger (SPD) wollte wissen, wann Zuschussanträge gestellt werden müssen, und hielt die Kosten für die Planungsleistungen von 240.560 Euro für einen "hohen Betrag". Der Bürgermeister informierte darüber, dass Zuschussanträge für den Kindergartenbereich ein halbes Jahr vor Baubeginn gestellt werden können und der Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichsstock bis zum 31. Januar 2019. Die Zuschüsse für die vier Planungsphasen werden "Stufe für Stufe" beauftragt.

Weitere Stellungnahmen hatten die Erkenntnis gemeinsam: "Wir brauchen Planungssicherheit, müssen handeln und haben nicht viel Spielraum." Der von der Notwendigkeit und Richtigkeit der vorgesehenen Planungen fest überzeugte Bürgermeister fasste gegenüber vorhandenen Bedenken zusammen: "Wir wissen schon, was wir da tun, und wir wollen nur das Beste für unsere Kinder." Für Eric Grabenbauer könne es nicht sein, dass möglicherweise ein Container aufgestellt werden müsste.