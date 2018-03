20-Euro-Gedenkmünze

Die Bundesregierung hat eine 20-Euro-Gedenkmünze "275 Jahre Gewandhausorchester" aufgelegt. Baden-Württembergs Finanzstaatssekretärin Gisela Splett prägte am 16. Januar 2018 in Karlsruhe die erste von insgesamt gut einer Million 20-Euro-Münzen an. Die Gedenkmünze wird nun am 8. März beim Leipziger "Großen Concert" präsentiert.

Der Münzentwurf stammt von der Künstlerin Lucia Maria Hardegen. Die Bildseite (Repro: RNZ) zeigt das Logo des Gewandhausorchesters, dem eine Auswahl von mu-sikalischen Per-sönlichkeiten gegenübergestellt ist. Die Wertseite zeigt einen Adler, den Schriftzug "Bundesrepublik Deutschland", die Wertziffer und Wertbezeichnung sowie das Prägezeichen "G" der Staatlichen Münze in Karlsruhe.