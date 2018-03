Im Jahr 2004 haben Silke Fischer und Monika Panse "Märchenland", das Deutsches Zentrum für Märchenkultur, gegründet. Ziel ist es, das Kulturgut Märchen in das Bewusstsein der Gesellschaft einzuprägen. "Märchenland" ist das einzige Zentrum seiner Art in Deutschland (Sitz in Berlin) und versteht sich als eine Institution für das traditionsgebundene und literarische Genre der Märchen, Sagen und Geschichten.

"Märchenland" organisiert jedes Jahr europaweit mehr als 1500 Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene. Einmal im Jahr wird die "Goldene Erbse" - in Anspielung auf die Geschichte von der feinfühligen Prinzessin - vergeben. Geehrt werden Menschen, die sich wie Märchenhelden für das Gute einsetzen. lex