> Sitzposition: Die meisten mögen es lieber bequem - und den Sitz weit zurückgeschoben. Doch der Fahrer soll möglichst nah ans Lenkrad, die Beine sind angewinkelt (nie ausgestreckt). Das Lenkrad wird mit beiden Händen umfasst (in Viertel-vor-drei-Haltung).

> Blickführung: Nicht nur das nächste Hindernis fixieren, sondern noch weiter nach vorn blicken. Wohin man schaut, dahin lenkt man auch.

> Bremsen: Auch auf nasser Fahrbahn mit Schmackes auf die Bremse und gleichzeitig die Kupplung treten.

> Beim Fahren: Mann muss "hundertprozentig aufmerksam sein", sagt Trainerin Iris Hemminger. Der Gesetzgeber gibt eine Sekunde Reaktionszeit vor. Bei Tempo 30 ist der Anhalteweg (Reaktions- plus Bremsweg) 13,5 Meter, bei 50 doppelt so weit. Also Geschwindigkeit anpassen und viel Abstand halten.

> Reifen: Für Hemminger sind sie der wichtigste Teil des Autos. Sie sollte man alle fünf Jahre wechseln. Die Expertin empfiehlt Sommer- und Winterreifen, Allwetterreifen seien "nichts Halbes und nichts Ganzes". Gesetzlich ist kein Reifen-Maximalalter vorgeschrieben, allerdings ist bei Autoreifen eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern gesetzlich vorgeschrieben. hö/rl