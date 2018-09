Es lebe der neue Herbstmarkt

(cm) Statt des Streuobstfestivals findet an diesem Sonntag, 30. September, von 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz der erste Neckargemünder Herbstmarkt statt. "Der Herbst hat in unserer Region so viel zu bieten", sagt Stadtsprecherin Petra Polte. "Das wollen wir auf dem Markt auch präsentieren." Auf die Besucher warten zum Beispiel Leckeres aus Grünkern, Kürbisvariationen und herbstliche Blumenarrangements sowie Konfitüren und Chutneys. Außerdem werden gefüllte Ofenkartoffeln und Burger vom Wild sowie Getränke aus Streuobst oder vom Mosbacher Brauhaus serviert.

Die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Frank Volk findet um 11.30 Uhr statt. Für Stimmung sorgt hierbei das Folk-Music-Ensemble der örtlichen Musikschule. Ab 14 Uhr übernimmt das Haiku-Trio aus Heidelberg mit Jazz-Interpretationen. Parallel öffnen die Geschäfte der Altstadt zum verkaufsoffenen Sonntag, die Hauptstraße ist gesperrt.

"Wir wollen mit dem Herbstmarkt die gute Idee des Streuobstfestivals weiterführen", sagt Stadtsprecherin Polte. Dieser werde jedoch kleiner ausfallen. Den Namen habe man ändern müssen, weil das Streuobstfestival das "Baby" von Hans Mäser war. Die Stadtsprecherin bedauert die Entwicklung: "Das ist nicht gut gelaufen." Die Tücke sei aber in der Organisation des Festivals gelegen. Die Abgrenzung sei bei zwei Organisatoren - also Hans Mäser und die Stadtverwaltung - schwierig. "Wenn es nur einen Organisator gibt, ist es einfacher", so Polte.

Die Stadtsprecherin räumt ein, dass der pädagogische Aspekt des Streuobstfestivals nun in den Hintergrund rückt: "Es geht ums Genießen." Noch steht übrigens nicht fest, in welchem Rhythmus der Herbstmarkt künftig stattfinden soll. "Wir warten erst einmal ab, wie die Veranstaltung ankommt und stellen dann das Konzept auf den Prüfstand", erklärt Polte. Unklar sei auch, wie das Fest auf dem Markt- statt auf dem Lohplatz ankomme. Denkbar sei, dass der Herbstmarkt sich mit dem Naturparkmarkt abwechselt, der nur noch alle zwei Jahre in Neckargemünd stattfindet. Polte: "Wir wollen jeden Herbst etwas bieten."