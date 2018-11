In die Bioenergietonne der AVR gehören nur biologisch abbaubare und organische Abfälle wie beispielsweise kleine Äste, Blumen, Eierschalen, Essensreste, Fallobst, Gartenabfälle, Gemüsereste, Gras, Kaffeefilter, Kaffeesatz, Kleintierstreu, Laub, Obstreste, Fruchtschalen, Papierhandtücher, Papierservietten, Papiertaschentücher, Pflanzenreste, Rasenschnitt, Salatabfälle, Schnittblumen, Tee mit Filterpapier und ähnliches.

Nicht in die Bioenergietonne gehören Plastiktüten, auch keine kompostierbaren Plastiktüten. Diese Biomülltüten brauchen zu lange, bis sie verrotten. Eine sinnvolle Ergänzung zur Bioenergietonne der AVR sind die AVR Bioenergietüten aus Papier. In diesen Papiermülltüten kann der Bioabfall einfach, sauber und ohne Geruchsbelästigung gesammelt werden. Die AVR Bioenergietüten sind im Zehnerpack bei den örtlichen Verkaufsstellen in zahlreichen Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises zum Preis von 1,30 Euro erhältlich. Weitere Infos dazu und zu den aktuellen Verkaufsstellen gibt es unter www.avr-wirfuerbio.de. RNZ