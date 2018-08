Tabakanbau in Lorsch

Rund 300 Jahre lang, bis in die 1980er Jahre wurde in Lorsch Tabak angebaut und verarbeitet. "Bis zu 1800 Arbeitsplätze standen zeitweise für ein Drittel der damaligen Gesamtbevölkerung bereit", heißt es bei der Stadt. Die hohen, schmalen Tabakschuppen fielen im flachen Ried auf. Dazu kamen die Manufakturen. Das dörfliche Leben war geprägt vom Wachstum der Pflanze, die bis zu 2,50 Meter hoch wird. Am St. Josefstag im März begann die Wachstumsperiode. Zunächst quollen die winzigen Samenkörner im feucht-warmen Klima bäuerlicher Küchen, dann kamen sie ins Frühbeet. Nach den Eisheiligen wurden die Pflanzen ins Feld gesetzt. Die Kirchweih wurde vom November auf den September gelegt, wenn die Erntehelfer bezahlt wurden. Von Oktober bis Januar wurde der getrocknete Tabak abgenommen, sortiert und auf ersten Auktionen angeboten. Nach der mehrwöchigen Fermentation begann die Verarbeitung. dpa