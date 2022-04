Unbekannte haben in Hilzingen (Kreis Konstanz) einen Geldautomaten gesprengt und sind mit Bargeld in nicht genannter Höhe entkommen. Nach Angaben der Polizei waren die Täter in der Nacht zum Freitag in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen. Im Eingangsbereich sprengten sie den Automaten, entnahmen das Geld und flüchteten. Am Automaten und am Gebäude entstand hoher Schaden in vermutlich mindestens fünfstelliger Höhe.