> Skeptiker befürchten, dass die Häufung an Straßenbau- und Umleitungsmaßnahmen bis Ende des Jahres bei Autobahnstau zu unabsehbaren Kulminations-Effekten, etwa kilometerlangen Überland-Staus, führen könnte. Dies speziell dann, wenn einzelne Maßnahmen mehr Zeit als geplant in Anspruch nehmen würden.

"Uns ist klar, dass die Autobahn ein Zustandsstörer ist", sagt Baureferatsleiter Peter Siepe, "aber einen Tod müssen wir sterben." Die Planung der Maßnahmen sei eng mit Kommunen und Polizei abgestimmt; eingebunden sei mit Heinz Stegmaier, Erster Polizeihauptkommissar im Sachbereich Verkehr, ein gebürtiger Sinsheimer, der eine langjährige Praxiserfahrung bei Verkehrsplanungen im Sinsheimer Umland vorweisen könne und die Perspektive sowie die Lebensgewohnheiten der örtlichen Bevölkerung kenne.

"Wo es nur irgendwie möglich ist", werde auf Ferienzeiten, Reiseverkehr, aber auch "auf lokale Festivitäten" wie etwa den Fohlenmarkt Rücksicht genommen, so Siepe. Man wisse um die heikle Verkehrssituation, speziell auch bezüglich der immer näher an Sinsheim heranwandernden Baustelle des A 6-Ausbaus. Ferner wolle man "die spielfreie Zeit in der Rhein-Neckar-Arena" für die Bautätigkeit nutzen, um nicht zusätzliche Belastungen zu provozieren.