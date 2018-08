Das Beschleunigerzentrum Fair

Das internationale Teilchenbeschleunigerzentrum Fair (Facility for Antiproton and Ion Research / Anlage zur Forschung mit Antiprotonen und Ionen) ist eine Einrichtung für die physikalische Grundlagenforschung. Sie entsteht in Darmstadt beim GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung. Getragen wird sie von Deutschland sowie europäischen und außereuropäischen Partnerländern.

Mit Fair sollen neue Einblicke in die Struktur von Materie und die Entwicklung des Universums möglich werden. Die Kosten werden auf 1,357 Milliarden Euro veranschlagt.

Rund 3000 Wissenschaftler aus mehr als 50 Ländern arbeiten bereits an der Planung von Experimenten und Beschleunigern. Fair ist in Europas Forschungsfahrplan für Großgeräte aufgenommen worden. Die Universität Heidelberg unterzeichnete 2008 ein Kooperationsabkommen.