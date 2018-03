So spielten sie

Baumann: Zum ersten Mal seit dem 16. Spieltag gegen Stuttgart wieder mit einer weißen Weste. Oli: "Boah, endlich."

Akpoguma: Nicht ganz so stark wie seine Nebenleute, ließ sich aber nichts zu schulden kommen.

Vogt: Nach seinen Patzern in den letzten Wochen diesmal wieder tadellos.

Hübner: Baumstark, ein Sonderlob gibt es für die Flanke zum 1:0.

Kaderabek: Kam diesmal über ein "stets bemüht" im Arbeitszeugnis nicht hinaus.

Schulz: "Der Rechte macht manchmal was er will", feixte er. Brachte mit dem schwächeren Fuß erst Baumann in Bedrängnis und vergab dann die Chance zum möglichen 3:0.

Grillitsch: Solide Darbietung ohne Glanzpunkte.

Geiger: Siehe Grillitsch.

Rupp: Befriedigende Leistung. Sein Fehlschuss aus drei Metern lässt eine noch bessere Bewertung nicht zu.

Kramaric: Tor mit Köpfchen, Vorlage mit Übersicht, Stürmer mit Torgarantie. Wieder "Man of the Match".

Gnabry: Gutes Spiel in diesmal vorderster Front.

Uth: Nur noch Ersatz. Übernahm für Gnabry, fiel kaum auf.

Amiri: Ebenfalls erneut Bankmann. Kam dann für Rupp. Viele gute Ansätze, bisweilen zu eigensinnig.

Szalai: Glanzloser Ungar. nb