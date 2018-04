> Fabian V. Filipp hat Biochemie und Biophysik an den Universitäten Regensburg und Heidelberg studiert und 2006 hier promoviert. Nach einer dreijährigen Tätigkeit am European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg ging er nach San Diego an die University of California. Jetzt arbeitet mit seinem Team an der Universität von Kalifornien im Labor für Systembiologie und Tumorstoffwechsel in Merced an der Präzisionsmedizin von malignen Melanomen. Fabian V. Filipp ist dort Professor für Systembiologie und Tumorstoffwechsel mit Schwerpunkt Diagnose und Therapie therapieresistenter Krebserkrankungen. Die Forschung an seinem kalifornischen Lehrstuhl wird durch das National Institute of Health und die kalifornische Krebshilfe gefördert. Er hat mehrere Forschungspreise bekommen und ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Pigment und Melanomforschung. Im Sommer 2018 wird er am Nationalen Tumorzentrum Heidelberg (NCT) und an der Technischen Universität München Gastvorlesungen halten.