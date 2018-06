Anreise: Mit dem Flugzeug ab Frankfurt in etwa einer Stunde nach Salzburg, zum Beispiel mit Lufthansa oder Austrian ab 118 Euro. Mit der Bahn von Heidelberg ab ca 78 Euro. Dauer: etwa 5 Stunden.

Übernachten: Das Hotel Stein an der Staatsbrücke hat seit März nach einer umfassenden Sanierung wieder geöffnet. Unter dem Motto "Salzburg meets Venice" spannen die Eigentümer einen Bogen zwischen den beiden Städten, der bis in die Zeit der Fürsterzbischöfe zurückreicht. Einen unvergleichlichen Blick hat man von der neuen Rooftop Bar "Seven Senses" auf die Salzach, die Festung und die umliegenden Berge. Es gibt zurzeit spezielle Eröffnungs- angebote. Zum Beispiel das Doppel- zimmer ab 119 Euro, Junior Suite ab 245 Euro. www.hotelstein.at

Tipp: Die SalzburgCard erhält man in Hotels, Salzburger Kartenbüros, in der Touristeninformation oder man kann sie online buchen. Sie ist bis zu

72 Stunden gültig und ermöglicht Gratis-Eintritt in alle Sehenswürdigkeiten und Museen sowie freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und Ermäßigungen bei kulturellen Veranstaltungen und Ausflugszielen. Kosten: ab 25 Euro.

Weitere Infos unter www.salzburg.info

www.salzburgerland.com, www.osterfestspiele-salzburg.at, www.freilichtmuseum.com oder www.groedig.net