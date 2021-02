Heppenheim. (pol/make) Am Mittwochabend ist es gegen 21 Uhr in der Bürgermeister-Kunz-Straße in Heppenheim zu einem Unfall mit einem Verletzten gekommen. Der Fahrer eines Pkws kam laut Polizeiangaben nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr danach über mehrere Meter den Grünstreifen und einen Fahrradweg. Dabei stieß er mit zwei Bäumen und einem Verkehrsschild zusammen.

Die Bäume wurden dadurch entwurzelt; einer der Bäume landete auf der Straße. Die Unfallursache war laut Polizeiangaben überhöhte Geschwindigkeit. Durch den Verkehrsunfall und die dadurch notwendigen Aufräumarbeiten der Heppenheimer Feuerwehr war die Bürgermeister-Kunz-Straße für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der gesamte Schaden des Verkehrsunfalls wird auf 35.000 Euro geschätzt. Auf den Fahrzeugführer kommen laut Polizei zwei Strafverfahren zu. Eine wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Darüber hinaus fuhr er ohne entsprechende Fahrerlaubnis.