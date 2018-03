Anreise: Helsinki ist in zwei Stunden mit dem Flugzeug zu erreichen. Finnair (www.finnair.com) bzw. Lufthansa (www.lufthansa.com) steuern die finnische Hauptstadt von allen großen deutschen Flughäfen an. Flüge ab Frankfurt ab circa 100 Euro. Die Flüge landen auf dem etwa 20 km vom Zentrum entfernt liegenden Flughafen Helsinki-Vantaa. Die Fahrtzeit in die Innenstadt beträgt etwa 25 Minuten. Außer mit dem Taxi erreicht man das Zentrum mit dem Bus von Finnair, der S-Bahn oder billiger mit dem Stadtbus Nr. 615 (bis Hauptbahnhof). Flüge nach Kittilä/Ylläs von Helsinki mit Finnair, Norwegian und SAS zwischen 80 und 200 Euro.

Saunas: In einer Gondel im SkyWheel, haben 4 Leute Platz, im Preis von 240 Euro/Std. ist auch die Benutzung eines Jacuzzi, der auf einer Plattform neben der Gondel steht, inbegriffen.

Drei Stunden in der Hartwall Arena im Burger King kosten etwa 250 Euro (http://hartwallarena.fi/fi/search/node/sauna).

Die Saunagondel Yllästunturi kostet für 12 Personen 1500 Euro , www.yllas.fi/en/services/sauna-gondola.html.

Der Klassiker in Helsinki ist die Kotiharjun Sauna (www.kotiharjunsauna.fi). Eine ganze Insel zum Saunieren kann man bei Helsingin Saunasaari Oy mieten (www.saunasaari.fi).

In der von Architekten designten "Kulttuurisauna" im Zentrum der Stadt steigen die Yuppies ins Schwitzbad. Gruppen über 3 Personen sind hier nicht erlaubt (http://kulttuurisauna.fi/)

Übernachtung: Im Best Western Premier Hotel Katajanokka waren bis 2002 Strafgefangene "zu Gast"! Aus dem ehemaligen Gefängnis ist inzwischen ein Spitzenhotel geworden. Doppelzimmer für 100 Euro (www.bwkatajanokka.fi). Das Hilton Strand ist am Rande des Zentrums, direkt am Wasser gelegen. Die Sauna im obersten Stockwerk verspricht Entspannung mit Weitblick. Ein Doppelzimmer kostet circa 150 Euro.

Das Lapland Hotel Saaga liegt direkt an der Talstation der Bergbahn mit der Saunagondel. Ein Doppelzimmer gibt’s für circa150 Euro, (www.laplandhotels.com/EN/hotels-and-restaurants/yllas/lapland-hotel-saaga.html)

Allgemeine Auskünfte erteilen das Helsinki City Turist Bureau www.visithelsinki.fi, die Levi Tourist Information unter www.levi.fi/de sowie die Finnische Zentrale für Tourismus unter www.visitfinland.com