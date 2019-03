Berlin (dpa) - Nach jahrelangem Ringen startet im Herbst der neue Pflege-TÜV. «Am 1. November beginnen in den Pflegeheimen endlich die Prüfungen nach dem neuen Qualitätssystem», sagte Gernot Kiefer vom Vorstand des GKV-Spitzenverbands der dpa. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sollen dadurch aussagekräftige Bewertungen der Heime in Deutschland bekommen. Abgelöst werden die umstrittenen Pflegenoten, die so positiv ausfallen, dass kaum Vergleiche möglich sind. Der erweiterte Qualitätsausschuss von Krankenkassen und Heimbetreibern gab am Abend grünes Licht für die Reform.