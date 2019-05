Heiligkreuzsteinach. (pol/mare) Bei einem Zusammenstoß zwischen Radfahrern in Heiligkreuzsteinach erlitt ein 55-jähriger Radler schwere Verletzungen. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war zusammen mit zwei weiteren Fahrradfahrern auf der Landesstraße L535 von Abtsteinach in Richtung Altneudorf unterwegs. In Höhe der Rathausstraße mussten die drei Männer aufgrund eines rangierenden Linienbusses bremsen und anhalten. Dabei fuhr der 55-Jährige auf einen 66-jährigen Radfahrer auf, stürzte und zog sich schwere Verletzungen an Armen, Beinen und Rücken zu.

Er wurde vor Ort von einem Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen worden war, medizinisch versorgt und anschließend in eine Klinik eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache durch die Unfallspezialisten der Verkehrspolizei dauern an.