Der Heidelberger Stückemarkt findet vom 20. bis zum 29. April statt. Zu Beginn wird die Uraufführungsinszenierung "Kluge Gefühle" von Maryam Zaree gezeigt. Sie erhielt im vergangenen Jahr den Autorenpreis. Am Samstag und Sonntag (21. u. 22. April) folgen Lesungen von sechs deutschsprachigen Stücken im Wettbewerb.

Deutschsprachige Gastspiele: Eingeladen wurden große Bühnen wie das Wiener Burgtheater, das Schauspiel Leipzig, das Maxim Gorki Theater Berlin, das Theater Basel oder das Deutsche Theater Berlin mit Inszenierungen neuer Stücke.

Zum Auftakt des Korea-Schwerpunkts tritt am 27. April die aus Seoul stammende Band Ssingssing im Alten Saal des Theaters auf, Beginn: 22.30 Uhr.

Internationaler Autorenwettbewerb: Yanggu Yi, Jae-Yeop Kim und Yeon ok-Koh stellen am 28. April ihre Stücke vor, Beginn: 13.30 Uhr.

Koreanische Gastspiele: "Death of a Mans Sale" (Zwinger 3, 28. April, 18.30 Uhr); "Before After" (Zwinger 1, 29. April, 15.30 Uhr); "Romeo und Julia" (Marguerre-Saal, 29. April, 18.30 Uhr).