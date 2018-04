Jedes Jahr wird die Feuerwehr zu mehr als 2500 Einsätzen in Heidelberg alarmiert. Die Einsatzbelastung der Feuerwehrleute nimmt trotz dieser relativ konstanten Zahl stetig weiter zu, weil es immer öfter zu Paralleleinsätzen kommt. Dann sind neben den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr vor allem die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren gefordert. Die verschiedenen Einsatzabteilungen in den Stadtteilen haben im 14-tägigen Wechsel Rufbereitschaft - um im Notfall die Berufsfeuerwehr unterstützen zu können.

Wie dieses System funktioniert, lässt sich gut an den Einsätzen vom vergangenen Freitag zeigen: Der Löschzug der Berufsfeuerwehr war gerade auf dem Rückweg von einem Brandmeldealarm zur Wache am Baumschulenweg, als ein Notruf aus Rohrbach-Süd einging. Dort brannte das Dach der Lagerhalle eines Elektrogroßhandels, die Rauchsäule war weithin sichtbar.

Sofort fuhren die Berufsfeuerwehrleute weiter, bekamen an der Einsatzstelle Unterstützung von den Freiwilligen aus Rohrbach und Kirchheim. Bei größeren Einsätzen wird die Hauptfeuerwehrwache von der Freiwilligen Feuerwehr nachbesetzt, die Rufbereitschaft hat. Rund 100 Mal pro Jahr kommt das vor. So rückten am Freitag die Abteilungen aus der Altstadt und aus Neuenheim in Richtung Hauptfeuerwache aus, mussten aber gleich wieder zu einem Küchenbrand nach Kirchheim weiterfahren. Für die Bereitschaft musste schließlich die Freiwillige Feuerwehr Pfaffengrund in die Wache gerufen werden.