Heidelberg. (pol/sake) Das Wendemanöver eines 41-jährigen Dacia-Fahrers endete am Dienstagvormittag kurz nach 9 Uhr wegen seiner Unachtsamkeit mit einem Zusammenstoß. Dabei übersah der Fahrer einen VW und beide kollidierten.

Der 41-Jähriger fuhr auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Neckargemünd. Auf Höhe der Einmündung Wolfsbrunnensteige wechselte der Mann zunächst auf die Rechtsabbiegerspur. In der Folge lenkte der Mann stark nach links ein, um auf die Schlierbacher Landstraße in entgegengesetzte Richtung zu kommen. Er übersah dabei eine hinter ihm fahrende 28-jährige Frau in ihrem VW. Es kam zum Unfall. Der Sachschaden liegt bei 9000 Euro. Beide Personen blieben unverletzt, teilt die Polizei in einer Mitteilung mit.