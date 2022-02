Heidelberg-Süd. (pol/lesa) Ein 64-Jähriger hat sich am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Fabrikstraße verletzt. Die Polizei teilt mit, dass der Fahrer eines Suzuki Ignis um kurz nach 9 Uhr in Richtung Lindenweg unterwegs war und aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 40 km/h sei der Mann ungebremst in einen auf der gegenüberliegenden Seite geparkten Lieferwagen der Marke Daimler-Benz gefahren.

Im Auto des 64-Jährigen löste der Airbag aus. Er musste durch herbeigeeilte Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geholt werden. Nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle kam er anschließend zur weiteren Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand ist derzeit unbekannt.

Am Suzuki entstand laut Polizei vermutlich Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläut sich etwa 23.000 Euro.