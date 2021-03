Heidelberg. (pol/rl) Insgesamt für fünf Diebstähle soll ein 27-Jähriger verantwortlich sein, der am Donnerstagmittag verhaftet wurde. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidiums Mannheim mit.

Der Mann war am Donnerstag im Kaufhaus "Galeria Kaufhof" laut Polizeibericht auf frischer Tat ertappt worden sein. Gegen 13.45 Uhr hatte ihn ein Kaufhausdetektiv dabei beobachtet, wie er zwei Parfüms im Gesamtwert von mehr als 325 Euro in seinen Rucksack verstaut hatte. Der Detektiv hielt den 27-Jährigen fest, als er das Kaufhaus ohne zu bezahlen, verlassen wollte. Er brachte den Mann in sein Büro, bis die verständigte Polizei eintraf und den Verdächtigen vorläufig festnahm.

Später stellte sich heraus, dass der 27-Jährige noch für vier weitere Diebstähle in Fahrradläden und anderen Geschäften verantwortlich sein soll. Mit den Ladendiebstählen soll er sich eine dauerhafte Einnahmequelle verschafft haben.

Am Freitag wurde der tunesische Staatsangehörige der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Anschließend kam der 27-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.