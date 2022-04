Heidelberg. (run) Das renommierte Immobilien-Unternehmen Krebs Immobilien feiert in diesen Tagen sein 30-jähriges Jubiläum. Als Immobilienmakler hat sich Krebs Immobilien auf den Verkauf und die Vermietung von (hochwertigen) Wohnimmobilien in Heidelberg und der Umgebung spezialisiert. Das Unternehmen ist das einzige in der gesamten Rhein-Neckar-Region, das seit 2013 kontinuierlich vom Focus-Verlag als empfehlenswerter Immobilienmakler ausgezeichnet wurde.

"Sicherheit durch Kompetenz war vom ersten Tag an meine Devise", schaut Firmengründer Ralf Jürgen Krebs auf seine Anfangszeit zurück. Kunden sollten sich darauf verlassen können, dass ihnen beim Verkauf oder Kauf eines Hauses oder einer Wohnung mit Marktkenntnis und Expertise geholfen wurde.

Der erste Firmensitz in Heidelberg-Kirchheim (1992) wurde bald zu klein und gegen den heutigen Stammsitz im Zentrum Heidelbergs eingetauscht. Die Firmenphilosophie zog in unveränderter Gültigkeit mit um. 2010 erhielt Krebs Immobilien für die Qualität seiner Arbeitsabläufe und die Informationsstrukturen gegenüber Käufern und Verkäufern die Zertifizierung nach DIN EN 15733.

Der Diplom-Verwaltungswirt und Finanzwirt Ralf Jürgen Krebs erkannte sehr früh die Chancen, die die aufkommende Digitalisierung insbesondere im Servicebereich für Kunden bot. Krebs Immobilien investierte in den Ausbau von Netzwerken und optimierte die Vermarktung von Immobilien. Heute fertigt das Unternehmen nicht nur virtuelle 3-D-Rundgänge von Immobilien an, die Kunden eine "Besichtigung" erlauben, ohne selbst vor Ort zu sein, sondern bei Bedarf auch Drohnenaufnahmen.

2014 berief der Heidelberger Gutachterausschuss Ralf Jürgen Krebs als Mitglied. Der Gutachterausschuss wertet abgeschlossene Kaufverträge aus, führt eine Kaufpreissammlung und schreibt diese ständig fort und erstellt im regelmäßigen Turnus den lokalen Grundstücksmarktbericht. Er setzt sich ausnahmslos aus qualifizierten und erfahrenen Vertretern unterschiedlicher Berufsgruppen zusammen.

Das Maklerunternehmen ist ein von der IHK offiziell zugelassener Ausbildungsbetrieb.

"Wir freuen uns, jungen Menschen dieses spannende Berufsfeld näherzubringen, mit dem Ziel, sie in ein langfristiges Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Durch die eigene Ausbildung können wir auch in Zukunft unseren hohen Qualitätsstandard aufrechterhalten", sagt Niklas Gimpel, Leiter der Verkaufsabteilung und Ausbilder im Unternehmen.

Sehr stolz ist Ralf Jürgen Krebs auf sein Team. Das besteht aus ausgebildeten Immobilienexperten, Fachkräften für den Innendienst und Marketingspezialisten, die alle in der Region verwurzelt sind. Und der Erfolg gibt dem Unternehmen recht. Krebs Immobilien ist gerade erneut von Europas größtem Immobilienmagazin Bellevue als "Best Property Agent 2022" ausgezeichnet worden. "Ich freue mich sehr über unsere Leistung und unsere Entwicklung in den letzten 30 Jahren", sagt der Unternehmensgründer und fügt an: "Es ist Motivation und Ansporn zugleich, unserer Firmenphilosophie treu zu bleiben."

Immobilien Krebs

Poststraße 42, 69115 Heidelberg

06221/783307

www.immokrebs.de