Heidelberg. (rnz/rl) Am kommenden Sonntag, 16. September, findet zwischen 8 und 18 Uhr der Gelita Trail Marathon statt. Der Startschuss fällt um 11.05 Uhr am Karlsplatz. Die Buslinien 33, 33E, 34 und 38 fahren Umleitungen, um den Teilnehmern eine freie Laufstrecke zu ermöglichen, das teilte die Rhein-Neckar-Verkehr am heutigen Donnerstag mit.

Folgende Umleitung sind geplant:

Linie 33

In Fahrtrichtung Ziegelhausen werden die Busse der Linie 33 zwischen 10 und 17.30 Uhr ab der Haltestelle Peterskirche über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Ab der Haltestelle S-Bahnhof Altstadt geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz werden nicht angefahren und entfallen.

In Fahrtrichtung Emmertsgrund fährt die Linie 33 zwischen 12 und 16.30 Uhr zwischen den Haltestellen Neckarschule und Bismarckplatz eine Umleitung über die Ziegelhäuser und Neuenheimer Landstraße. Ab der Haltestelle Bismarckplatz kehrt die Linie 33 auf ihren regulären Linienweg zurück. Während der Umleitung entfallen die Haltestellen Brahmsstraße, Kleingemünder Straße, S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen, Adler-Überfahrt, Jägerhaus, Rombachweg, Hausackerweg, S-Bahnhof Altstadt, Neckarmünzplatz, Alte Brücke, Marstallstraße, Universitätsplatz, Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz in dieser Fahrtrichtung.

Linie 33E

Die Busse der Linie 33E werden ab Betriebsbeginn bis Betriebsende durch den Schlossbergtunnel umgeleitet. Die Haltestellen Neckarmünzplatz und Rathaus/Bergbahn entfallen am ganzen Sonntag.

Linie 34

Die Busse der Linie 34 werden zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Stiftsmühle in beiden Fahrtrichtungen ab etwa 9.45 bis 12.30 Uhr über die Bundesstraße B37 umgeleitet. Auf dem Umleitungsweg werden die Haltestellen Alte Brücke, S-Bahnhof Altstadt und S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen bedient. Die Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlass und Stift Neuburg entfallen wegen des Marathons zwischen 9.45 bis 12.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen.

Linie 38

Die Linie 38 wird bis etwa 13.30 Uhr die Haltestelle Heiligenberg nicht anfahren.