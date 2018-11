tmn. In vielen Regionen Deutschlands naschen Kinder und Erwachsene am Martinstag süßes Gebäck. Bekannt ist die traditionelle Hefeteigfigur unter anderem als Weckmann, Stuten- oder Kiepenkerl. Wer will, kann den Kerl selbst backen.

Für den Hefeteig werden 125 ml warme Milch und 80 g weiche Butter mit 80 g Zucker und einem guten halben Tütchen Trockenhefe vermengt. Anschließend verrührt man die Mischung in einer Schüssel mit 300 g Mehl, zwei Eiern und etwas Salz und knetet alles gut durch. Dann darf der Teig für mindestens 30 Minuten an einem warmen Ort gehen, bis er ausgerollt aufs Blech kommt. Die Zutatenmenge reicht für etwa vier bis sechs Männchen.

Aus dem Teig gilt es die Männchen zu formen und mit Rosinen zu verzieren. Ein Tipp: Werden die Rosinen vorher in einer Schale Apfelsaft eingeweicht, sind sie nach dem Backen nicht so hart. Bei 200 Grad Ober- und Unterhitze kommt der Weckmann für 15 bis 18 Minuten in den Ofen, bis er goldbraun ist.