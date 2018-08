Die Mannschaft und die Trainer

Tor: Endras, Pickard; Verteidiger: Lehtivuori (von Hämeenlinna/Finnland), Akdag, Möser (Ohio State University), Mikkelson (Lulea IF/Schweden), Reul, Lampl (Bremerhaven Pinguins), Larkin, Seider (Jungadler), Katic (Skelleftea/Schweden); Stürmer: Raedeke, Festerling, Eisenschmid (Laval Rocket/AHL), Kink, Smith (Toronto Marlies(/AHL), Krämmer (Kölner Haie), Plachta, Goc, Kolarik, Huhtala (Jokerit Helsinki, KHL), Desjardins, Wolf, Adam, Hungerecker.

Förderlizenzen /Ausleihe für Heilbronner Falken: Pantkowski, Bernhardt, Preto, Soramies, Lambacher.

Abgänge: Proske (Nürnberg), Rogl, Ullmann (beide Augsburg), Maginot (Frankfurt), N.Goc (Bietigheim), Mullen (Linköping), MacMurchy (Kloten) Stuart, Johnson, Carle, Colaiacovo, Setoguchi, Sparre (unbekannt)

Trainer: Pavel Gross; Co-Trainer: Mike Pellegrims, Pertti Hasanen (Finnland); Manager: Jan-Axel Alavaara (Schweden); Torwarttrainer: Benedikt Weichert, Hugo Haas (Tschechien); Athletiktrainer: Ronny Arendt, Martin Müller, Patrick Högberg (Schweden); Development Coach: Ilkka Pakarinen, (Finnland); Teamleiter: Youri Ziffzer; Scouts: Bill Stewart, Todd Hlushko (Kanada), Tommi Vesanen (Finnland).

Vorbereitungsspiele: 10.8. bei EHC Olten (NLB Schweiz) 19 Uhr, 16.- 23.8. Trainingslager in Sursee (Schweiz) mit Spielen um den Lehner-Cup gegen HC Ambri-Piotta (18. August, 17 Uhr) und gegen Vityaz Podolsk (19.8.,15 Uhr); ab 24.8. Aufenthalt in Wil (Schweiz) mit Spielen am 25.8. gegen HC Lugano (18 Uhr) und 26.8. gegen den EV Zug (14 Uhr), 31. August gegen EHC Biel (19.30 Uhr in Kreuzlingen /Bodensee), 2. September, bei Schwenninger Wild Wings (18 Uhr), 7. September gegen Frankfurt Lions (19.30 Uhr, SAP Arena) 9. September bei Kölner Haie (14.30 Uhr KölnArena2) RK