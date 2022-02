Als Antwort auf Sanktionen gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erwartet Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) verstärkte Cyberattacken aus Russland. "Wir müssen uns dafür rüsten, dass es solche Angriffe gibt", sagte Hans nach einer Sondersitzung des Ministerrates am Freitag in Saarbrücken. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das eine Niederlassung im Saarland hat, habe bestätigt, dass die Alarmstufe sehr hoch sei für Cyberattacken, berichtete der Regierungschef.