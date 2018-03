Monza (dpa) - Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat sich den besten Startplatz für den Großen Preis von Italien gesichert. Die Qualifikation für das Rennen in der Formel 1 verlief chaotisch. Nach Dauerregen gab es einen Crash und das Qualifying musste für zweieinhalb Stunden unterbrochen werden. Der Neustart wurde zehnmal verschoben. Neben Hamilton startet am Sonntag Red-Bull-Mann Max Verstappen. Auf den dritten Platz in der Qualifikation kam Verstappens Teamkollege Daniel Ricciardo.