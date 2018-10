Düsseldorf (dpa) - Die Verbraucher in Deutschland geben Millionen für Halloween-Süßigkeiten aus. 2017 kauften sie für das Gruselfest rund 1700 Tonnen Fruchtgummi-Vampire, Schokoladen-Glubschaugen und Schaumzucker-Gebisse und bezahlten dafür knapp zehn Millionen Euro. Jedoch sitzt das Geld nicht mehr so locker wie früher. Gemessen am Vorjahr entspricht das einem Minus von 20 Prozent, zeigt eine Studie des Marktforschers Nielsen. Halloween, das aus dem angelsächsischen Raum stammt, wird an diesem Mittwoch (31. Oktober) gefeiert.