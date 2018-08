Bad Hersfeld (dpa) - Flower-Power in der alten Stiftsruine: Als neues Musical dieser Saison bei den Bad Hersfelder Festspielen wird «Hair» gezeigt. Premiere des legendären Musiktheaterstücks ist heute auf der Freilicht-Bühne in der Kirchenruine. In «Hair» geht es um die amerikanische Hippie-Bewegung, während der Zeit des Vietnamkriegs und Protesten gegen die US-Politik. Es erzählt von der Aufbruchsstimmung einer ganzen Generation und dem Traum von einer besseren Welt.