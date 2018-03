Berlin (dpa) - Die Spitzen von Union und SPD wollen heute letzte Fragen auf dem Weg zu einer neuen großen Koalition besprechen. Am Nachmittag treffen sich CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer, der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz und SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles. Dabei soll es unter anderem um letzte Details beim Zuschnitt des geplanten Bundeskabinetts gehen. Am Sonntag will die SPD das Ergebnis ihres Mitgliedervotums über den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag bekanntgegeben.