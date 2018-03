Fieberthermometer und Pillen: So sehen aktuell wieder viele Nachttische aus. Foto: dpa

Von Paul Ricard und Mariëtte Leroux

Paris. Geschätzte 50 Millionen Todesopfer hat die Spanische Grippe in den Jahren 1918 bis 1920 weltweit gefordert. Eine derart verheerende Grippe-Epidemie hat sich bislang nicht wiederholt. Doch wie die aktuelle Grippewelle zeigt, bleibt die Influenza für Ärzte und Gesundheitsbehörden eine riesige Herausforderung. Da es verschiedene Gattungen und Stämme der Grippeviren gibt und deren Erbgut sich immer wieder verändert, müssen jedes Jahr neue Impfstoffe entwickelt werden. Dabei gleicht die Entscheidung, gegen welche Grippeviren geimpft wird, einem Roulette-Spiel.

"Die Viren entwickeln sich ständig weiter", erklärt Wenqing Zhang, die bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Programm zur Grippe-Bekämpfung leitet. "Die Viren, die dieses Jahr zirkulieren, sind nicht unbedingt die, die kommendes Jahr zirkulieren."

Alljährlich müssen sich die WHO-Experten daher überlegen, gegen welche Grippeviren in der kommenden Saison geimpft werden sollte. Dabei stützen sie sich auf Daten eines Netzwerks aus nationalen Grippezentren in 114 Ländern, die die Verbreitung der Grippeviren beobachten und Proben von Patienten sammeln. Zwei Mal im Jahr gibt die WHO ihre Empfehlungen heraus: Im Februar für die Nordhalbkugel, im September für die Südhalbkugel.

Auf Grundlage der WHO-Empfehlungen entwickeln Pharmakonzerne den neuen Impfstoff. Dabei werden drei oder vier Viren kombiniert - zwei der Gattung A und mindestens eines der Gattung B. Es dauert acht bis zehn Monate, bis ein neuer Impfstoff fertig ist. "Wir können nicht mit Sicherheit sagen, welche Viren in acht Monaten zirkulieren", räumt Zhang ein.

"Grippeviren haben eine enorme Fähigkeit zu mutieren", sagt der Mikrobiologe Vincent Enouf vom Institut Pasteur in Paris. Zum einen gibt es winzige genetische Veränderungen bei der Reproduktion der Viren. Zum anderen kommt es vor, dass Untergruppen der Influenza-Gattung A Erbgut untereinander austauschen und daraus ein völlig neuer Virenstamm hervorgeht. Solche neuen Virenstämme lösen alle paar Jahre oder Jahrzehnte eine Pandemie aus.

Mediziner träumen von einem universellen Impfstoff, der vor allen Grippeviren gleichermaßen schützt. Mehrere solcher Impfstoffe werden derzeit getestet - mit ungewissem Ausgang. Daher sei es nur eine Frage der Zeit, wann die Menschheit wieder mit einer Pandemie zu kämpfen hat, sagen Experten.